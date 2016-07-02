Non si avevano più sue notizie: era in ospedale a causa di un incidente

Il 35enne paternese si trova ricoverato, purtroppo, in prognosi riservata

95047.it [FLASH] I suoi genitori non ne avevano notizia da qualche ora, tanto essersi dovuti rivolgere ai carabinieri. L’uomo, un 35enne paternese, era però stato vittima di un incidente sulla strada di Belpasso: la sua auto è andata a finire contro un mezzo pesante. Uno scontro terribile: il 35enne è stato condotto d’urgenza al Cannizzaro di Catania dove si trova, purtroppo, in prognosi riservata per via delle numerose ferite riportate nell’incidente. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, venerdì.