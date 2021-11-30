NON SOLO CAPELLI, A PALERMO ADESSO DAL BARBIERE SI FANNO ANCHE I VACCINI ANTI COVID: AL VIA LE PRENOTAZIONI

Il vaccino anti-Covid si fa anche dal barbiere e dal parrucchiere. Da dopodomani, infatti, i medici si armeranno di siringhe e vaccini per inoculare dosi ai clienti di un centro benessere di via XX Se...

Il vaccino anti-Covid si fa anche dal barbiere e dal parrucchiere. Da dopodomani, infatti, i medici si armeranno di siringhe e vaccini per inoculare dosi ai clienti di un centro benessere di via XX Settembre, a Palermo, dalle 9,30 alle 11, per coloro che hanno prenotato.

Al momento sono una ventina che tra la rasatura della barba e un taglio di capelli, tra la messa in piega e una ceretta, hanno deciso di aderire alla campagna lanciata dal titolare dell’esercizio, Nunzio Reina, che è anche responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia.

Soltanto pochi giorni fa Reina aveva contattato il commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, per lanciare l’iniziativa. “Nessun problema”, hanno risposto dal quartier generale dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.

“Questa iniziativa – ribadiscono dalla Fiera – ha lo scopo di avvicinare sempre più persone al vaccino anti-covid, cercando d’intercettare chi non ha ancora fatto la prima dose. Il fatto che tutto si svolga in un ambiente completamente diverso da un hub vaccinale, può rappresentare una spinta in più”.