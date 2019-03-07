"NON TAGLIO I VITALIZI COME FICO SE L'ARS VUOLE FARLO MI SFIDUCI"

"Non sono disponibile a tagliare i vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera".Lo ha detto Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea regionale siciliana. "Sono invece disponib...

Lo ha detto Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea regionale siciliana. "Sono invece disponibile - ha aggiunto - a studiare un diverso sistema di tagli, tenendo conto delle tante persone perbene che hanno dato il meglio di se stessi a questa regione.

A loro sarebbero andati, con il metodo Fico, 600 euro.

Se l'Ars ritiene di fare così mi sfiduci".

"Non posso consentire il massacro sociale di persone - ha aggiunto il presidente dell'Ars - che hanno solo la colpa di avere servito questa terra. Peraltro si farebbe un regalo ai ladri che proprio perché rubano non hanno bisogno di vitalizi".