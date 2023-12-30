NONOSTANTE IL DIVIETO DI USCIRE, TENTA DI INTRODURSI IN CASA DELLA MADRE: ARRESTATO

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese – classe 1994 – in quanto responsabile della violazione degli obblighi connessi alla misura della so...

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese – classe 1994 – in quanto responsabile della violazione degli obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale di P.S., della violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della madre e di atti persecutori commessi nei confronti della madre.

L’uomo, nonostante il divieto imposto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 6, nel corso della tarda sera di Santo Stefano aveva tentato di introdursi in casa della madre, danneggiando anche una finestra dell’abitazione.

La donna, viste le precedenti denunce a carico del figlio, ha immediatamente allertato il 112, chiedendo l’intervento della Polizia. Prontamente intervenuti, gli operatori hanno intercettato il 29enne in Piazza Borsellino.

Sottoposto a controllo e appreso quanto accaduto anche da alcuni testimoni, l’uomo è stato tratto in arresto. A disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida innanzi al GIP.