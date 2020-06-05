NOTA DEI CONSIGLIERI DISTEFANO E LO PRESTI PER LA PROROGA ALLA DITTA DEI RIFIUTI

“Attendiamo ancora che si insedi il consorzio che, a Paternò, si è aggiudicato il servizio di raccolta rifiuti. Un passaggio di consegne rimandato più volte prima per via prima dell’emergenza sanitari...

“Attendiamo ancora che si insedi il consorzio che, a Paternò, si è aggiudicato il servizio di raccolta rifiuti. Un passaggio di consegne rimandato più volte prima per via prima dell’emergenza sanitaria poi per una riorganizzazione interna allo stesso consorzio che ha chiesto ancora del tempo per produrre la relativa certificazione antimafia.

Nel frattempo, sappiamo che con la nuova aggiudicazione lieviteranno i costi di gestione: quello che ci auguriamo e sul quale vigileremo è che perlomeno migliorino i servizi che, a fronte delle bollette pagate dai cittadini, hanno lasciato finora parecchio a desiderare.

Da parte nostra, ci attiveremo per conoscere quale sia il modello di gestione rifiuti che questa amministrazione intende seguire: sul campo dell’innovazione e sul contributo che associazioni e cittadini possono dare fattivamente alla causa, a partire dall’Osservatorio sui Rifiuti”.

Dichiarazione dei consiglieri comunali di #diventeràbellissima, Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti.