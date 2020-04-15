NOTA DI QUATTRO CONSIGLIERI COMUNALI: “VALUTARE LA POSSIBILITÀ’ DI SOTTOPORRE A TAMPONE TUTTI I DIPENDENTI DEL CALL CENTER”

Nota dei consiglieri comunali Agata Marzola, Anthony Distefano, Alfredo Sciacca, Giuseppe Lo Presti:“In merito alle notizie ricevute sui nuovi contagi di Covid 19 nel territorio comunale, apprendiamo...

Nota dei consiglieri comunali Agata Marzola, Anthony Distefano, Alfredo Sciacca, Giuseppe Lo Presti:

“In merito alle notizie ricevute sui nuovi contagi di Covid 19 nel territorio comunale, apprendiamo che uno dei contagiati risulta essere un dipen-dente di uno dei più grandi call center della città.

Tutto ciò ha generato paura e forte preoccupazione sia nei dipendenti (e nelle loro famiglie) che ancor oggi lavorano all'interno della struttura, che nella collettività anch’essa allarmata così come possiamo facilmente riscontrare dalle centinaia di commenti che stanno invadendo i social. Formuliamo il più sincero augurio di pronta guarigione a chi oggi si trova a lottare con questo maledetto virus ma è inevitabile chiedere che si intervenga con ancora più decisione per bloccare qualunque possibilità di propagazione del virus.

L’interesse di noi consiglieri va nella direzione della tutela della salute pubblica: proprio perché molti paternesi - direttamente o indirettamente - sono inevitabilmente investiti della questione.

Bisogna, ora più che mai, chiedere a tutti i call center, qualora non avessero ancora provveduto, a mettere in campo tutte le azioni neces-sarie per poter far lavorare tutti i dipendenti in modalità smart working ed a sanificare i luoghi interessati.

Nel caso specifico, sarebbe più che opportuno che l’Asp valuti seriamente la possibilità di sottoporre a tampone tutti i dipendenti della struttura che nelle ultime settimane si sono recati sul posto di lavoro.

La celerità negli interventi è determinante, per cui chiediamo che si in-tervenga immediatamente per la tutela e la serenità di tutta la collettivi-tà”.