Noto fast food chiuso dai NAS nel Catanese: trovate blatte nei locali di preparazione

Catania – I Carabinieri del NAS di Catania hanno disposto la chiusura immediata di un noto fast food della provincia etnea a seguito di un’ispezione finalizzata a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera produttiva e distributiva.

Durante i controlli, i militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie: in tutti i locali dell’attività, in particolare in quelli destinati alla preparazione, allo stoccaggio e alla somministrazione degli alimenti, è stata riscontrata la presenza di blatte e altri infestanti.

A conclusione dell’operazione, l’intera struttura – del valore stimato di circa 300 mila euro – è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alle competenti Autorità amministrativa e sanitaria.