Noto, il Vescovo contro gli eccessi nei matrimoni: «Non affittiamo sale. No a fiori eccessivi e arredi spostati in chiesa»

Il Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, con una circolare indirizzata ai presbiteri della diocesi, ha richiamato con fermezza l’attenzione sul rispetto degli spazi sacri in occasione delle celebrazioni dei matrimoni.

In attesa che l’Ufficio Liturgico Diocesano elabori il Direttorio per la celebrazione dei matrimoni, mons. Rumeo ha invitato i parroci a vigilare sulla presentazione del rito, concordando per tempo con gli sposi anche gli addobbi floreali e i canti da eseguire durante la Messa.

Il presule ha ricordato che le chiese non possono essere trattate come «set cinematografici o orti botanici», né è ammissibile spostare arredi sacri per esigenze estetiche. «Noi non affittiamo una sala – scrive – ma celebriamo la Santa Eucaristia, memoriale della Passione, morte e risurrezione del Signore. È bene che i pastori trasmettano agli sposi il senso profondo del matrimonio cristiano».

Il Vescovo ha inoltre sottolineato che la Curia non autorizzerà eventi che possano arrecare danno alla dignità della liturgia, ribadendo la necessità di mantenere la “nobilis simplicitas” dei riti.

La lettera si chiude con un auspicio di unità e obbedienza da parte dei sacerdoti: «Certo che non sarà necessario un ulteriore mio pronunciamento in merito, vi saluto cordialmente e vi benedico».