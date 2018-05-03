NOTO: Offende l’ex marito della sorella su Facebook, denunciata 36 anni

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente: M.F. netina di anni 36, con precedenti di Polizia per il reato di diffamazione a mezzo...

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente: M.F. netina di anni 36, con precedenti di Polizia per il reato di diffamazione a mezzo internet.

La vittima (un uomo classe 1974) sporgeva formale querela per via delle offese ricevute tramite il profilo social Facebook da parte di una donna.

Gli accertamenti investigativi consentivano di approfondire la vicenda e scoprire che la donna in questione, cugina dell’ex moglie della vittima, in un post pubblicato il 20 aprile prendendo le difese della ex moglie, con toni alterati e aggressivi offendeva l’uomo con epiteti vari ammonendolo che se aveva questioni in sospeso con la propria ex per via della separazione, doveva vedersela direttamente senza coinvolgere terze persone.

Una volta acquisita la fonte di prova, la donna convocata in commissariato veniva deferita all’Autorità giudiziaria per diffamazione aggravata dall’utilizzo dei media.