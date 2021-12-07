NOTTATA IN AEREO PER I PASSEGGERI DEL VOLO WIZZ AIR BOLOGNA-CATANIA, E' POSSIBILE OTTENERE LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA
Amara notte per i passeggeri di Wizz Air della tratta aerea Bologna-Catania con volo W68184.
Sabato sera, infatti, il volo con partenza alle ore 22 e 20 ha riportato un ritardo di tre ore e venti, partendo solamente alle 01 e 40 dell’indomani.
Una partenza in ritardo, che ha portato non pochi disagi ai passeggeri aerei, giunti solamente alle 03 e 07 della notte, in Sicilia.
Difficoltà, che possono trovare supporto ed assistenza gratuita da parte di ItaliaRimborso per ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie all’applicazione del Regolamento Comunitario 261 del 2004.
I disservizi notturni hanno creato non poche difficoltà da parte dei passeggeri Bologna-Catania, che possono contattare ItaliaRimborso attraverso il form online presente nell’homepage del sito www.italiarimborso.it. In alternativa è possibile chiamare lo 06-56548248 o inviare un messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.