“Notte Bianca dei Musei“ domani a Catania
Sabato 28 gennaio avrà luogo a Catania la “Notte Bianca dei Musei“. L’evento avrà inizio alle ore 20 con il consueto appuntamento a piazza Duomo con l’omaggio floreale da parte dei vigili del fuoco per S.Agata.
L’evento in seguito vedrà, al palazzo degli Elefanti, l’accensione da parte del sindaco Enzo Bianco della lampada votiva a S.Agata, la consegna del premio “La candelora d’oro”, uno spettacolo pirotecnico e un video-mapping proiettato sulla facciata del Palazzo dei Chierici con immagini dell’istituto Luce della festa di S.Agata dagli anni ’30 agli anni ’50.
Nel contempo, fino a mezzanotte, sarà possibile per entrare nei musei a prezzo ridotto e nei negozi del centro storico, che fino al suddetto orario rimarranno aperti.
Siti da visitare a ingresso libero:
Programma
dalle ore 19,00
Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121)
Cripta S. Euplio (Via Sant’Euplio, 29)
Complesso monumentale della Rotonda (Piazza Mecca )
Anfiteatro romano
Chiesa di San Francesco Borgia (via Crociferi)
Itinerario “Luoghi,tracce,memorie del terremoto del 1693”
Itinerario “Vaccarini e Catania nel settecento”
Itinerario “Villa Bellini: labirinto della memoria tra storia e aneddoti”
Casa Vaccarini (via Cola Pesce 34)
Autobooks comunale Piazza Università
Siti da visitare a ingresso ridotto:
Castello Ursino
Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele 184)
Terme Achilliane (Piazza Duomo)
Museo Diocesano
Monastero dei Benedettini
Museo Tattile “Borges”, Via Etnea, 602
MacS (Museo di Arte Contemporanea Sicilia)
Santuario Sant’Agata al Carcere
Chiesa San Nicolò l’Arena
Museo – Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Museo Emilio Greco, Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121),
Teatro Antico
Casa Verga
itinerario Storie di capinere : Omaggio a Giovanni Verga .
Teatro Massimo Vincenzo Bellini
Società Storica Catanese Via Etnea.
- Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121.
- visitabile a pagamento a tariffa ridotta la mostra
“Luce- L’immaginario italiano a Catania”
Visite guidate gratuite, con il pagamento del solo biglietto ridotto, alle ore 19,30 – 20,30 –21,30 – 22,30
visitale ad ingresso libero la mostra
“L’altra Sant’Agata” a cura del comitato dei festeggiamenti della festa di Sant’Agata
visitabile “l’Icona votiva di Sant’Agata” realizzata dal maestro Salvo Ligama all’interno degli antichi resti di casa Platamone.
- sono inoltre visitabili le installazioni fisse presso la Torre Saracena:
Opera pittorica “Regolo”
Opera pittorica “ Las Cucharillas para el Caffè Florian”
Opera pittorica “Agata è per sempre”
Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata.
- Cripta S. Euplio (Via Sant’Euplio, 29)
dalle 19 alle 23.30 – Partenze ogni 20 min a cura dell’Associazione Regionale Guide Sicilia Ingresso libero.
- Complesso monumentale della Rotonda Piazza Mecca
Dalle 18,45 alle 23,00 ingresso libero
a cura del Polo Regionale per i Siti Culturali Parchi Archeologici di Catania.
- Anfiteatro romano Piazza Stesicoro
Dalle 18,30 alle 22,30 ingresso libero
a cura del Polo Regionale per i Siti Culturali Parchi Archeologici di Catania
Contestualmente all’apertura straordinaria dell’Anfiteatro romano di Piazza
Stesicoro prevista fino alle ore 22,30, un’area del monumento sarà adibita alla
proiezione del docu-film “La Città Nascosta: l’anfiteatro romano di Catania”
e di altri prodotti multimediali frutto del lavoro svolto, nei mesi scorsi,
dal team Ibam Cnr e dal Catania Living Lab nell’ambito del Progetto
sperimentale di Valorizzazione e Fruizione del monumento.
- Badia di S. Agata via Vittorio Emanuele
Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa ridotta
dalle ore 19,00 alle ore 24,00. Ultimo ingresso ore 23,45
In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna ‘ ngeniousa.
- Terme Achilliane, Piazza Duomo
Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso ridotto € 1.00*
Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti l’ingresso delle Terme.
Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito
In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.
- Museo Diocesano
Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso € 2.00*
visitabile la mostra fotografica “ Il tesoro di S.Agata”
sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano
S. Aituzza
Itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla santa patrona di Catania, Agata.
Museo Diocesano Catania (sala Fercolo e sala S.Agata), Chiesa S. Biagio (S. Agata alla fornace), Chiesa S.Agata La Vetere, Santuario S.Agata al Carcere.
Partenza dal Museo alle ore: 19.00; 20.30, 22.00 – su prenotazione e fino al raggiungimento del numero massimo previsto .
Biglietto unico € 4.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni).
- Casa Vaccarini, via Cola Pesce 34 (alla Civita nei pressi della Chiesa di S. Francesco di Paola)
a cura della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania
A libera fruizione
Mostra “Figure di carta e appunti d’arte. La Natività”, dalle ore 19 visite guidate.
Le Zampogne Daltrocanto, ore 21.00 musiche della tradizione popolare. Un suono antico che s’intreccia con il canto rinnovando il fascino dei tradizionali repertori del Sud Italia. Al violino Rosanna Cimmino.
- Chiesa di San Francesco Borgia (via Crociferi)
a cura della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania
A libera fruizione
Mostra “omaggio a Sant’Agata”. Nell’ambito delle manifestazioni culturali per la festa di Sant’Agata, percorso espositivo di opere sul martirio della Vergine e sulla tradizione della Festa. Mostra “Dopo l’antico”. In esposizione reperti di età medioevale provenienti dal territorio di Catania.
- Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia
Apertura dalle 19,00 alle 24,00 ingresso a pagamento Ultimo ingresso ore 23,00.
Visitabile le mostre
·Museo della Follia a cura di Vittorio Sgarbi, con opere di Ligabue, Ghizzardi e Inzerillo.
·Imago Urbis”, disegni, dipinti, carte di Catania tra XVIII e XIX sec. Nello spazio espositivo del 2^ piano esposti disegni, dipinti, incisioni, carte dei maggiori rappresentanti dell’architettura urbanistica del ‘700 e ‘800, Ittar Stefano e Sebastiano, G.B.Vaccarini, L. Mayer e le loro vedute della città etnea prima e dopo del terribile terremoto del 1693. Mostra curata dal prof. Dario Stazzone;
·“Le monete di Catania greca e bizantina nelle collezioni del Museo Civico”, Sono esposte le monete prodotte dalla zecca di Catania in epoca greca e nell’età bizantina. Mostra curata dal prof. Giuseppe Guzzetta – Università degli Studi di Catania;
· Esposizione opere pittoriche dell’ 800 catanese ( M. Rapisardi, Gandolfo, Sciuti, Liotta, Attanasio), Mostra curata dallo staff interno del museo.
- con contributo € 5 in aggiunta al prezzo del biglietto.”Follia al museo” – Da Ligabue ad Alda Merini…Alla scoperta dei geni artistici del nostro tempo un viaggio tra le parole immersi nei colori… nello scenario magico del Museo Civico del Castello Ursino.
h. 19.30 e 22.00 – Prenotazioni al 344/2249701 a cura dall’Associazione Guide Turistiche di Catania.
- Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante
Apertura dalle ore 19,00 alle ore 24,00 con ingresso libero. Ingresso e visita guidata al “Percorso di Gronda” € 1,00.
- Museo – Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00. Visite guidate a cura dall’Associazione Guide Turistiche di Catania. Ingresso € 1,00.
- Museo Emilio Greco, Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle ore 19,00 alle ore 24,00. Si potrà visitare la mostra fotografica “Sogniperduti” di Donatella Turillo. Alle 19,30 ed alle 20,00 le classi 3° e 4° A – Scienze Umanistiche – Liceo Statale G. Turrisi Colonna partecipanti al progetto Alternanza scuola-lavoro “Museo in/formazione” presentano l’evento “Colloqio con la mia arte” durante il quale saranno lette alcune poesie di Emilio Greco. Ingresso € 1,00.
- Monastero dei Benedettini, Piazza Dante
Officine Culturali aderisce con le visite guidate che avranno luogo presso il Monastero dei Benedettini, dalle 20.30 alle 23.30 con partenza ogni 30 minuti; il costo ridotto corrisponde a € 5.00 e la prenotazione è obbligatoria ai numeri 095 7102767/ 334 9242464.
- Museo Tattile “Borges”, Via Etnea, 602
dalle 19 alle 24 offrirà a quanti lo vorranno, senza obbligo di prenotazione, una nuova opportunità di visita e di scoperta culturale.
Un viaggio sensoriale “tutto da toccare” durante il quale i visitatori vedenti ma anche con disabilità visive, attraverso il senso del tatto hanno la possibilità di conoscere i capolavori e le bellezze artistiche e monumentali mondiali, grazie alle riproduzioni presenti all’interno di una struttura unica in Europa interamente dalla Stamperia Regionale Braille che ha sede a Catania.
Il prezzo del biglietto intero è di € 3,50, quello ridotto per gli under 12, per i gruppi di oltre 10 persone, per gli studenti, i giornalisti le forze dell’ordine e gli over 65 è di € 2,50 mentre per i disabili con accompagnatori ed i bambini sotto i dieci anni l’ingresso è gratuito.
Un luogo, quello del museo Tattile Borges, all’interno del quale è possibile dunque vivere un’esperienza alla scoperta dei sensi (tatto, udito ed olfatto) utilizzando un percorso tattile e accedendo al bar al buoi e al giardino sensoriale.
- MacS (Museo di Arte Contemporanea Sicilia) via Crociferi – via S. Francesco D’Assisi n. 30, Catania
Dalle 19.00 alle 24.00 sarà possibile visitare il MacS al costo di € 2,00 dove è attualmente in corso l’esposizione della Collezione Macs.
- Santuario Sant’Agata al Carcere (Piazza S. Carcere, 7)
Percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant’Agata al Carcere, con il nuovo inedito itinerario che comprende gli scavi archeologici della sagrestia, gli archi romani, il salone, la torretta medievale e la terrazza.Visite guidate a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa Contributo € 3.00 Orario di apertura 19.00-24.00
Informazioni: [email protected] oppure 338.1441760.
- Teatro antico via Vittorio Emanuele,266
Dalle 19,00 alle 23,00 ingresso tariffa ridotta 3,00€
a cura del Polo Regionale per i Siti Culturali Parchi Archeologici di Catania.
- Casa Verga Via Sant’Anna, 8,
Dalle 19,00 alle 22,00 – Ingresso con tariffa ridotta 2,00€
a cura del Polo Regionale per i Siti Culturali Parchi Archeologici di Catania.
- Itinerario – Storie di capinere : Omaggio a Giovanni Verga .
Una breve passeggiata accompagnata da letture di brani tratti da alcune novelle dello scrittore catanese e ambientate in città .
Partenze da Casa Verga : 19.30 – 20.30- 21.30 . Numero massimo per gruppo: 20 persone . E’ necessaria la prenotazione al 344/2249701 – 331/7495344 .La passeggiata e’ effettuata col supporto di radioguide. Costo : 4 euro incluso biglietto di ingresso a cura dell’Associazione Guide Turistiche di Catania.
- Teatro Massimo V. Bellini, Piazza Teatro Massimo
Visite guidate al teatro Bellini dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23.30– incluse nel prezzo del biglietto di € 4,00 per persona. a cura dell’Associazione Guide Turistiche di Catania Prenotazioni al 344/2249701 – 331/7495344.
- Itinerario “Luoghi,tracce,memorie del terremoto del 1693”
ore 19,30 partenza da Piazza Duomo pressi “Liotru” l’itinerario contempla la visita alla casa Vaccarini e alla chiesa di S. Francesco Borgia a cura del prof. Dario Stazzone assoc. Dante Alighieri, partecipazione a titolo gratuito.
- Itinerario “Vaccarini e Catania nel settecento”
ore 21,30 partenza da Piazza Duomo pressi “Liotru” l’itinerario contempla la visita alla casa Vaccarini e alla chiesa di S. Francesco Borgia a cura del prof. Dario Stazzone assoc. Dante Alighieri, partecipazione a titolo gratuito.
- Villa Bellini: labirinto della memoria tra storia e aneddoti
Le visite guitate avranno inizio nei seguenti orari:
h.19.00, 20.00, 21.00 e 22.00; punto d’incontro presso l’ingresso principale della Villa Bellini su via Etnea, inizio della visita a gruppi di 20 accompagnati dalle guide turistiche, durata ca. 1 ora a cura dell’Associazione Regionale Guide – ARG partecipazione a titolo gratuito.
- Società Storica Catanese Via Etnea 248
Apertura dalle 19 alle 24 – visite guidate ogni 30 minuti, per massimo 25 persone per turno. La Società Storica Catanese è un’associazione culturale fondata nel 1955 allo scopo di difendere il patrimonio storico, artistico monumentale e l’amore di Catania nel mondo. All’interno si trovano: archivio storico, biblioteca, emeroteca e museo storico. La società è anche casa editrice.
Su prenotazione e con contributo € 2 per persona – info e prenotazioni al 344/2249701 – 331/7495344 a cura dell’Associazione Guide Turistiche di Catania.
- Lettere Dal Fronte
La passeggiata partirà alle 19.00 da Piazza Dante. Catania e la Grande Guerra. A passeggio per la città alla scoperta dei luoghi della memoria legati agli eventi della prima guerra mondiale. Costo € 4 per persona (inclusi gli ingressi ai siti e l’utilizzo dei radio trasmettitori/ whispers) info e prenotazioni al 344/2249701 – 331/7495344 a cura dell’Associazione Guide Turistiche di Catania.