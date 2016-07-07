Notte bianca del cinema: da settembre i film del mercoledì a 2 euro
La Notte Bianca approda anche al cinema in una sperimentazione di 4 mesi che porterà, per un mercoledì a mese, il biglietto a 2 euro.
Inizialmente la Notte bianca del cinema avrebbe dovuto coinvolgere la giornata di domenica, ma com'è ovvio gli esercenti hanno protestato per paura di perdere incassi ragguardevoli.
Dopo una serie di consultazioni interne all’Anec si è allora deciso per il mercoledì – già giorno di sconti – e per un prezzo minimo, quasi simbolico, di due euro a biglietto che andrà a recuperare gli inevitabili costi.
L’iniziativa prenderà il via da settembre fino a dicembre e riguarderà ogni secondo mercoledì del mese, per un totale di quattro giornate (14 settembre, il 12 ottobre, il 9 novembre e il 14 dicembre).