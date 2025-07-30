Notte di angoscia a Castiglione di Sicilia: “Non ce la faccio più”, salvata tre volte dai Carabinieri

Castiglione di Sicilia (CT) – Un intervento tempestivo e carico di umanità ha evitato il peggio nella serata del 22 luglio, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di R...

Castiglione di Sicilia (CT) – Un intervento tempestivo e carico di umanità ha evitato il peggio nella serata del 22 luglio, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Randazzo sono intervenuti presso un’abitazione del comune di Castiglione di Sicilia, in soccorso di una donna che, in evidente stato di difficoltà, aveva chiesto aiuto segnalando presunti maltrattamenti da parte del marito convivente.

All’arrivo della pattuglia, la situazione è apparsa subito critica: la donna, in forte stato di agitazione, si è precipitata sul retro della casa, ha scavalcato la ringhiera del balcone e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, esasperata dalla propria condizione. Grazie alla prontezza, all’equilibrio e alla sensibilità degli operatori, si è riusciti a instaurare un dialogo salvifico, culminato con una manovra rapida e coordinata che ha consentito di metterla in salvo.

Purtroppo, lo stato di disagio psicologico della donna è proseguito anche nei momenti successivi: dopo essersi procurata un coltello, ha minacciato atti di autolesionismo.

Anche in questa fase, i militari sono riusciti con grande sangue freddo a dissuaderla e a evitare che si procurasse lesioni. La crisi è proseguita con un nuovo tentativo di allontanamento verso una scarpata vicina, dove la donna minacciava nuovamente un gesto estremo.

I Carabinieri, con determinazione e una presenza umana costante, sono riusciti a rassicurarla, avvicinarla e infine metterla in sicurezza per la terza volta. Durante l’intervento, gli accertamenti effettuati sul posto non hanno fatto emergere elementi tali da confermare i presunti episodi di maltrattamento.

I militari hanno comunque invitato la donna a riprendere un preesistente percorso di cura, interrotto in passato. Il Segretario Generale Provinciale del S.I.M. Carabinieri di Catania, Gianpiero Tosto, ha espresso il proprio plauso per l’operato dei militari coinvolti: “Le modalità operative di questo delicato intervento non rappresentano unicamente l’ennesima testimonianza del coraggio, della professionalità e del senso del dovere che contraddistinguono quotidianamente l’agire dei Carabinieri, ma esaltano anche la straordinaria capacità di gestione delle emergenze da parte di chi opera con lucidità, empatia e determinazione in ogni scenario operativo.

Questo siamo noi: un punto di riferimento certo, sempre al fianco dei cittadini in difficoltà.”

