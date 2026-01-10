Notte di follia a Catania: ladro si nasconde nel soffitto, poi la fuga sui tett

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, nel corso di un servizio di pattuglia in orario notturno, hanno arrestato un 53enne catanese, ritenuto responsabile dei reati di “tentato furto aggrava...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, nel corso di un servizio di pattuglia in orario notturno, hanno arrestato un 53enne catanese, ritenuto responsabile dei reati di “tentato furto aggravato”, “resistenza a Pubblico Ufficiale, “evasione”, “lesioni a Pubblico Ufficiale” e “porto di oggetti atti ad offendere”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, in sinergia con la Centrale Operativa, sono intervenuti in via Ruggero di Lauria, presso un’attività di ristorazione dove, poco prima, era scattato l’allarme. Avuto accesso ai locali del ristorante aperti dal proprietario, nel frattempo sopraggiunto, i Carabinieri hanno ispezionato i vari ambienti, completamente invasi dai nebbiogeni attivati dal sistema di sicurezza, notando inizialmente che porte e finestre apparivano integre e regolarmente chiuse. Poco dopo, nel locale adibito a cucina i militari hanno trovato contenitori per alimenti in disordine e sparsi sul pavimento, nonché, la porta con maniglione antipanico socchiusa e la saracinesca regolarmente chiusa.

Sospettando pertanto che ci fosse ancora qualcuno all’interno del locale i militari, pochi istanti dopo, osservando il soffitto, hanno notato il lucernario danneggiato e, in tale frangente, hanno sorpreso un individuo, che tentava di nascondersi a cinque metri di altezza tra i pannelli coibentati e i tubi di ventilazione della cucina.

Tentando una disperata fuga, nonostante fosse stato più volte invitato a scendere, l’uomo ha cercato di raggiungere il lucernario danneggiato fino a quando, con spinte e pugni, è riuscito a cerarsi la via di fuga. Nel frattempo altri militari arrivati in supporto hanno cinturato l’area esterna ed altri hanno raggiunto il tetto dell’attività attraverso una porta di servizio aperta dal proprietario.

A questo punto è iniziata la fuga dell’uomo sui tetti anche di altri edifici, tra salti e scivolate, fino ad arrivare e poi scendere in corrispondenza di un’area destinata alla sosta dei veicoli in via del Rotolo.

Nascosto tra le autovetture l’uomo è stato individuato e bloccato in sicurezza dai militari dell’Arma, nonostante le gomitate egli spintoni. Identificato per un 53enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello della lunghezza totale di 20 cm che è stato sequestrato.

Da successivi accertamenti è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari da casa sua ubicata nel quartiere di San Giorgio di Catania.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 53enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.