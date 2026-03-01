Notte di paura a Giarre: auto si schianta contro il monumento ai caduti, due feriti

GIARRE (CATANIA) – Momenti di paura nella notte a Giarre, dove poco dopo le quattro, due veicoli, una Lancia Y e una Nissan Juke, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale lungo via Callipoli.

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, la Lancia Y, con a bordo due giovani, avrebbe perso il controllo all’improvviso, finendo per schiantarsi contro il monumento ai caduti, simbolo della memoria cittadina, che ha subito danni ingenti. Le fotografie dell’impatto sono state condivise dalla Pro Loco Giarre sulla propria pagina Facebook, suscitando grande attenzione e preoccupazione tra i cittadini.

I due giovani a bordo della Lancia Y hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi, e sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti sul posto. La Nissan Juke, coinvolta nello scontro, ha riportato danni meno gravi.

Per rimuovere i veicoli dalla carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto, mentre i carabinieri di Giarre hanno effettuato i rilievi e hanno provveduto a regolare il traffico nella zona, temporaneamente bloccato.

Al momento le cause dell’incidente non sono state ufficialmente chiarite, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero eccesso di velocità e possibili distrazioni alla guida.

Il monumento ai caduti, simbolo della memoria cittadina, dovrà ora essere sottoposto a lavori di riparazione, mentre i residenti commentano con apprensione l’accaduto sui social, auspicando maggiore sicurezza sulle strade di Giarre.