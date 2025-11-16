Notte di paura a Paternò: rogo devasta scooter in una traversa del centro storico, danneggiato anche un portone

Un incendio si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in una traversa del centro storico di Paternò. Le fiamme hanno completamente distrutto uno scooter parcheggiato lun...

Un incendio si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in una traversa del centro storico di Paternò. Le fiamme hanno completamente distrutto uno scooter parcheggiato lungo la via e hanno danneggiato in modo evidente il portone di un’abitazione adiacente.

Il mezzo, avvolto dal rogo, è stato ridotto a uno scheletro metallico; la pavimentazione e le pareti circostanti risultano pesantemente annerite.

I residenti della zona sono stati svegliati dal forte odore di bruciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Al momento non è ancora chiara l’origine del rogo e non si esclude alcuna ipotesi.

La strada è rimasta sporca di residui e materiale bruciato, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento.

