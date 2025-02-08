NOTTE DI PAURA SULLA SS121: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA. CONDUCENTE IN OSPEDALE

Un incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle ore 02:00, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Valcorente. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabi...

Un incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle ore 02:00, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Valcorente. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, una Fiat Panda e una Lancia Musa sono rimaste coinvolte in uno scontro.

A seguito dell’impatto, la Lancia Musa ha urtato lo spartitraffico e si è ribaltata.

Al momento dell'incidente, sulla zona imperversava una forte pioggia, che potrebbe aver contribuito all’accaduto. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata, e un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.

Il conducente della Lancia, dopo le cure iniziali sul posto, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente ha causato rallentamenti nel tratto di strada interessato, con disagi per la circolazione fino alla completa rimozione dei veicoli coinvolti.