NOTTE DI TENSIONE A ADRANO: PREGIUDICATO LANCIA OGGETTI DAL BALCONE, POLIZIA ARRESTA L'UOMO DOPO LUNGHE TRATTATIVE

Notte di negoziazione ad Adrano, nel Catanese, da parte della polizia impegnata a fare desistere un pregiudicato di 49 anni al lancio in strada, dalla sua abitazione, dove si era barricato, di oggetti...

Notte di negoziazione ad Adrano, nel Catanese, da parte della polizia impegnata a fare desistere un pregiudicato di 49 anni al lancio in strada, dalla sua abitazione, dove si era barricato, di oggetti, come piatti, pentole e palle da biliardo, mettendo a rischio cose e persone.

L'uomo si è rifiutato di arrendersi, nonostante lunghe ore di colloqui di negoziazione con esperti della Questura di Catania.

Sul posto sono intervenuti agenti dell'Uopi, Unite operative di primo intervento della polizia, arrivati da Palermo.

Gli agenti nella notte hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno bloccato il 49enne che è stato poi arrestato.

Restano ancora da chiarire i motivi del suo gesto.