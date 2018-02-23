Notte di fuoco a Paternò - Le foto
Notte movimentata a Paternò, due autovetture a fuoco nel giro di poche ore
A cura di Redazione
23 febbraio 2018 07:43
Intorno alle 2 una Fiat Uno ha preso fuoco a largo delle Zagare.
Circa un ora dopo, a pochi metri di distanza, una Toyota rav ha preso fuoco in via Trieste
In entrambi i casi auto gravemente danneggiate.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli incendi ed evitare conseguenze peggiori.
Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi.
Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori
