NOVARA DI SICILIA: SEQUESTRATI PRODOTTI CASEARI E SOSPESA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DAI NAS
NOVARA DI SICILIA: SEQUESTRATI PRODOTTI CASEARI E SOSPESA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DAI NAS
Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Novara di Sicilia, ambito predisposto servizio con l’ausilio di personale del N.A.S. Carabinieri di Catania presso un’azienda casearia, riscontravano a carico del titolare violazioni amministrative per omessa registrazione di un locale nonchè per omessa tracciabilità dei prodotti utilizzati.
L’attività ispettiva, svolta dai militari della Stazione di Novara di Sicilia e dal citato reparto speciale, permetteva di scoprire l’utilizzo da parte dell’azienda di un locale senza la prevista registrazione.
Inoltre, le verifiche consentivano di sequestrare 13 kg di prodotti caseari in quanto privi della documentazione di tracciabilità prevista dalla normativa di settore.
Infine, gli operanti procedevano alla sospensione dell’attività imprenditoriale per la mancanza di requisiti igienico-sanitari.
All’esito del servizio è stata informata l’autorità amministrativa competente.