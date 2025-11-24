Nove furti notturni in sei mesi nel Catanese: 34enne finisce in carcere dopo le indagini dei Carabinieri

Questa Procura, nell’ambito di indagini delegate ai CC della Compagnia di Acireale, per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver commesso il fatto con destrezza in luoghi assim...

Questa Procura, nell’ambito di indagini delegate ai CC della Compagnia di Acireale, per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver commesso il fatto con destrezza in luoghi assimilabili a dimora, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, alla luce degli elementi indiziari attualmente disponibili, pur in una fase processuale che non ha ancora permesso l’instaurazione del contradditorio davanti al giudice e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva, l’emissione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, nei confronti di

PULVIRENTI Luca (classe 1990)

La misura restrittiva emessa scaturisce dagli esiti dell’attività d’indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Viagrande in ordine a nove episodi di furto commessi in danno di esercizi commerciali di Viagrande, Aci Bonaccorsi e Mascalucia, nel periodo compreso tra il febbraio e il luglio di quest’anno, tutti caratterizzati dall’essere avvenuti in orario notturno e con effrazione.

Il primo di tali fatti risale alla notte dell’ 1 febbraio, in danno di una pizzeria , al cui interno, mediante il foro della canna fumaria, l’odierno prevenuto si sarebbe introdotto con un complice non individuato, per poi procedere al prelievo del registratore di cassa.

Nei mesi successivi, sono stati posti in essere ulteriori reati con modalità analoghe, in un ‘occasione in danno dell’esercente di un’altra pizzeria di Viagrande, al cui interno si sarebbe introdotto mediante l’effrazione di una porta secondaria; in altre, in danno di esercizi di ristorazione di Aci Bonaccorsi e Mascalucia, nonché di una gastro-pescheria di Viagrande, violata per due volte e da cui avrebbe sottratto , la seconda volta, oltre al fondo cassa, anche 5 kg di tonno.

Altri episodi, connotati tutti dalle medesime modalità operative, avrebbero riguardato, inoltre, un negozio di ceramiche ed una profumeria di Viagrande ed Aci Bonaccorsi.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso , ai militari dell’Arma da un canto di ricostruire compitamente le dinamiche di ciascuno dei fatti delittuosi , dall’altro di individuare nel PULVIRENTI il presunto autore di essi , acquisendo come ulteriore riscontro il possesso da parte sua di indumenti del tutto simili a quelli utilizzati in occasione dei furti.

In forza del quadro indiziario acquisito , è stata , pertanto richiesta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere , provvedimento poi eseguito , dopo gli adempimenti di rito, con la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Catania -piazza Lanza .