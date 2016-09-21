NOVITÀ' WHATSAPP, ARRIVA LA CITAZIONE NEI MESSAGGI

Su WhatsApp è arrivata, finalmente, una novità piuttosto importante. Parliamo delle menzioni nei gruppi.Si tratta, sostanzialmente, di una funzionalità che permetterà agli utenti di essere notificati...

Si tratta, sostanzialmente, di una funzionalità che permetterà agli utenti di essere notificati quando menzionati nei gruppi.

Ad esempio, se un gruppo viene messo in silenzioso o ignorato perché troppo attivo, gli utenti potrebbero perdere messaggi importanti; messaggi che dovrebbero cercare leggendo tutta la conversazione.

Ecco invece che adesso su WhatsApp è possibile menzionare i singoli utenti in modo da essere sicuri che ricevano la notifica e leggano il messaggio o i messaggi. Insomma, una funzionalità in stile “tag” che avevamo già visto su altri servizi simili.

Per menzionare un utente basterà semplicemente usare il simbolo @ e scegliere l’utente dall'elenco che apparirà (in alternativa digitare il nome fino a trovare il contatto giusto).