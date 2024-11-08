NUBIFRAGIO AD ACIREALE, APPELLO DEL SINDACO: “EVITATE GLI SPOSTAMENTI E NON ABBIATE FRETTA A RIPRENDERE GLI ALUNNI DALLE SCUOLE”

ACIREALE - In una giornata segnata da un’intensa ondata di maltempo, il sindaco di Acireale, Stefano Barbagallo, ha diramato un messaggio per la sicurezza degli studenti, invitando le famiglie a non p...

ACIREALE - In una giornata segnata da un’intensa ondata di maltempo, il sindaco di Acireale, Stefano Barbagallo, ha diramato un messaggio per la sicurezza degli studenti, invitando le famiglie a non precipitarsi per ritirare i propri figli dalle scuole.

Dopo un confronto con i dirigenti scolastici locali, Barbagallo ha voluto rassicurare genitori e tutori che gli alunni sono al sicuro all’interno degli edifici scolastici e che, per evitare rischi inutili, è opportuno attendere momenti di minor intensità della pioggia prima di mettersi in strada.

Il sindaco ha sottolineato che, con piogge intermittenti che alternano fasi di forte intensità a brevi tregue, un’attesa più lunga e prudente potrebbe evitare situazioni di pericolo. "Sentiti i dirigenti scolastici – ha dichiarato Barbagallo – vi chiedo di non avere urgenza e di riprendere i propri figli anche qualche minuto o qualche ora dopo in modo da evitare pericoli."

Barbagallo ha inoltre evidenziato come la situazione sia costantemente monitorata dalla Protezione Civile comunale e regionale, attivata per assicurare la sicurezza in tutto il territorio di Acireale. I mezzi di soccorso e il personale sono pronti per intervenire rapidamente in caso di emergenza, e si stanno compiendo tutte le azioni necessarie per prevenire danni e mantenere la popolazione informata.

Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di non farsi prendere dalla fretta e di attendere che la pioggia diminuisca prima di uscire. Ha sottolineato che le scuole rappresentano un luogo sicuro, e ha invitato le famiglie ad approfittare delle tregue nell’intensità della pioggia per ritirare gli studenti in condizioni più favorevoli. "A breve dovrebbe esserci una piccola tregua che può permettere in sicurezza il recupero degli studenti" ha aggiunto.

Barbagallo ha concluso il messaggio con un appello alla prudenza e alla collaborazione dei cittadini, invitando tutti a rispettare le indicazioni delle autorità e a evitare di mettersi in viaggio in condizioni rischiose.