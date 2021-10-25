Come da previsioni ieri è stata una giornata "particolare" per il maltempo in Sicilia, con dati impressionanti della pioggia caduta 279.6mm Lentini, 263.6mm Linguaglossa – Nord Etna, 150.6mm Mineo,...

Come da previsioni ieri è stata una giornata "particolare" per il maltempo in Sicilia, con dati impressionanti della pioggia caduta 279.6mm Lentini, 263.6mm Linguaglossa – Nord Etna, 150.6mm Mineo, 110.0mm Paternò, 107.0mm Francofonte, 80.4mm Randazzo

A Paternò si è abbattuto un violento nubifragio, lo confermano i dati pluviometri della rete meteo rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), nell'arco di tempo dalle ore ORE 17.30 alle ore 20.30 sono caduti ben 110 millimetri di pioggia.

Moltissimi i tratti e le piazze allagati in città. Alcune zone sono state isolate per ore e in alcuni appartamenti dei piani bassi sono stati invasi dall'acqua..

Il Sindaco Nino Naso ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini per la giornata di oggi 25 ottobre 2021.

I parchi ed i cimiteri rimarranno chiusi per la verifica dei danni causati dal maltempo che si è verificato ieri in città

NUBIFRAGIO IERI A PATERNÒ, NUMERI IMPRESSIONANTI: 120 MM IN TRE ORE. OGGI SCUOLE PARCHI E CIMITERI CHIUSI 1/9 Successivo »

La classificazione ufficiale in meteorologia è la seguente: per precipitazioni fino a 1 mm/h, si parla di “pioviggine”; da 1 a 2 mm/h “pioggia debole”; da 2 a 5 mm/h “pioggia moderata”; da 6 a 10 mm/h “pioggia forte”; da 11 a 30 mm/h “rovescio”; da 31 a 90 mm/h “nubifragio”, oltre 91 mm/h stato alluvionale.

Per avere un idea, la precipitazione più intensa in un’ora: 305 mm registrati il 22 giugno 1947 a Holt, Missouri, Stati Uniti.

PREVISIONI OGGI 25 OTTOBRE

Rimane ancora rossa infatti l'allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di lunedì 25 Ottobre.

In queste ore infatti, l'area ciclonica iniziare a muovere lentamente il suo baricentro dalle coste tunisine verso la Sicilia. Si segnalano ancora forti piogge su molti angoli della Sardegna, rovesci e temporali sono in atto sul nordest della Sicilia e su gran parte della Calabria.

Saranno proprio queste le zone dove il maltempo continuerà ad imperversare per tutto il corso della mattinata quando i fenomeni raggiungeranno anche le zone più meridionali della Basilicata e l'area ionica della Puglia.

Poche invece saranno le novità sul resto del Paese. Fatta eccezione per qualche nube sparsa, il contesto meteorologico si manterrà decisamente più tranquillo praticamente su tutto il Centro-Nord.

Nel pomeriggio/sera, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà sempre tranquillo, l'ulteriormente movimento verso levante del vortice ciclonico minaccerà ancora una volta con forte maltempo le medesime regioni del Mezzogiorno. Occhi puntati soprattutto sul comparto ionico della Calabria ( Catanzaro, Crotone) dove i fenomeni risulteranno di forte intensità, persistenti, eccezionali, con nubifragi ed elevato rischio di problemi a carattere idrogeologico.

Continuerà inoltre a piovere, seppur meno intensamente, pure sulla Sicilia centro-orientale, sulla Basilicata e sulla Puglia ionica, mentre si registreranno alcuni segnali di miglioramento sulla Sardegna.