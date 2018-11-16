NUBIFRAGIO NEL CATANESE, ALLAGAMENTI E GHIACCIO - FOTO

Un violento nubifragio dal primo pomeriggio di venerdì 16 novembre si sta abbattendo sul Catanese. Con la pioggia si registrano raffiche di vento e grandine che hanno provocato non pochi disagi alla c...

Un violento nubifragio dal primo pomeriggio di venerdì 16 novembre si sta abbattendo sul Catanese. Con la pioggia si registrano raffiche di vento e grandine che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione stradale. Nel capoluogo sono numerosi gli allagamenti che hanno colpito diverse zone della città. L'ondata di maltempo di queste ore fa tornare alla mente quanto accaduto nelle scorse settimane in Sicilia.

Le condizioni difficili hanno richiesto anche l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco, provenienti in supporto dai comandi provinciali di Siracusa e Messina.

Pigno, Zia Lisa, Villaggio S. Maria Goretti, Aeroporto, e S. Giuseppe La Rena sono le zone di Catania maggiormente interessate dagli interventi, mentre in provincia la situazione più difficile è stata registrata a Riposto. Al momento sono 47 gli interventi compiuti dai vigili del fuoco, mentre 50 sono quelli ancora da effettuare.