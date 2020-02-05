Torna l’inverno sulla Sicilia!Dopo un gennaio record per siccità e un avvio di febbraio dal sapore tardo-primaverile, un’irruzione di aria artica ha fatto ripiombare la nostra isola in pieno inverno.L...

Torna l’inverno sulla Sicilia!

Dopo un gennaio record per siccità e un avvio di febbraio dal sapore tardo-primaverile, un’irruzione di aria artica ha fatto ripiombare la nostra isola in pieno inverno.

L’aria fredda che continua ad affluire sul Mediterraneo, da stamattina sta dando origine a rovesci e temporali che hanno bersagliato principalmente il settore tirrenico centrale, orientale e i principali comprensori montuosi, dalle Madonie, ai Nebrodi, Peloritani e settore nord del comprensorio Etneo.

La neve è tornata a cadere in località come Floresta, Bronte, e nelle principali località montane come Piano Battaglia e Piano Provenzana.

Nelle prossime ore ci attendiamo una temporanea attenuazione dei fenomeni che precederà un nuovo peggioramento in serata con l’arrivo del clou di questa fase fredda con la neve che si potrà spingere a quote prossime o superiori ai 400 metri.

NUCLEO FREDDO IN AZIONE AL CENTRO/SUD: NELLE PROSSIME 12-24 ORE IL CLOU DEL MALTEMPO CON FORTI NEVICATE 1/15 Successivo »

https://www.centrometeosicilia.it/