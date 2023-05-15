NUOVA ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE, VORTICE "MINERVA" SULLA SICILIA. PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A CARATTERE TEMPORALESCO.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 16 Maggio 2023Ecco di seguito il bollettino:A CAUS...
A cura di Redazione
15 maggio 2023 14:42
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 16 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
A CAUSA DEL VORTICE DENOMINATO MINERVA, SU SICILIA E BASSO TIRRENO,
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SICILIA CON I FENOMENI CHE,
NELLA GIORNATA ODIERNA, ED IN SPECIAL MODO SULLA PARTE OCCIDENTALE
DELL'ISOLA ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
- PER LE PROSSIME 24 ORE VENTI DI BURRASCA, CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE O TEMPESTA, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SICILIA,
CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
SI PREVEDONO, POI:
- DAL POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
24/36 ORE, VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI
MERIDIONALI SULLE REGIONI IONICHE PENINSULARI, IN ESTENSIONE DALLA
SERA ANCHE ALLE COSTE DI ABRUZZO E MARCHE CON MAREGGIATE LUNGO LE
COSTE ESPOSTE;
- DAL POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
12/18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO STRETTO DI
SICILIA IN ESTENSIONE DAL TARDO POMERIGGIO ANCHE ALLO IONIO
OCCIDENTALE.
A SEGUITO INOLTRE DELLO SPOSTAMENTO DEL VORTICE MINERVA VERSO LE
REGIONI CENTRALI PENINSULARI, SI PREVEDE:
- DALLA TARDA SERATA DI OGGI, LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A
CARATTERE TEMPORALESCO SU MARCHE ED EMILIA-ROMAGNA, CON I FENOMENI
CHE, SU QUEST'ULTIMA REGIONE, NELLA GIORNATA DI DOMANI, MARTEDI'' 16
MAGGIO 2023, ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
- DALLA TARDA SERATA DI OGGI LUNEDI' 15 MAGGIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON
RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA,
VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI' 16 MAGGIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU BASSA CAMPANIA, BASILICATA E
CALABRIA TIRRENICHE.
I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI, DA
FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E GRANDINATE.
C.N.M.C.A.