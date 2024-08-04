NUOVA ATTIVITÀ STROMBOLIANA DELL'ETNA: TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO
Ritorna a farsi sentire l'Etna.Da pochi minuti, le stazioni sismiche hanno iniziato a registrare un significativo aumento dei parametri, sia per quanto riguarda il tremore vulcanico che l’infrasonico....
Ritorna a farsi sentire l'Etna.
Da pochi minuti, le stazioni sismiche hanno iniziato a registrare un significativo aumento dei parametri, sia per quanto riguarda il tremore vulcanico che l’infrasonico.
Questi segnali sono spesso precursori di un’attività vulcanica più intensa, suggerendo che potremmo trovarci di fronte all’inizio di un nuovo parossismo del vulcano.
Il tremore vulcanico, in particolare, ha raggiunto livelli notevolmente elevati, oltrepassando l’intervallo considerato normale.
Attualmente, il parametro mostra ancora una chiara tendenza ad aumentare, il che potrebbe indicare l’accumulo di pressione all’interno del vulcano, con conseguente liberazione di energia in modo spettacolare.
Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli esperti e continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione, sperando che Maestà Etna ci regali uno spettacolo naturale unico nel rispetto della sicurezza di tutti.