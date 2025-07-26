NUOVA ERA PER IL PATERNÒ CALCIO: KIRDI PRESIDENTE, PAGANA ALLENATORE

Il Sindaco Nino Naso, insieme all’Assessore allo Sport Luigi Gulisano, all’Assessore Antonello Longo e al Consigliere Comunale Orazio Lopis, ha incontrato il nuovo presidente del Paternò Calcio, Yahya...

Il Sindaco Nino Naso, insieme all’Assessore allo Sport Luigi Gulisano, all’Assessore Antonello Longo e al Consigliere Comunale Orazio Lopis, ha incontrato il nuovo presidente del Paternò Calcio, Yahya Kirdi, per accoglierlo e salutare l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra e per la città.

Il Sindaco sottolinea: “Siamo felici di dare il benvenuto al presidente Yahya Kirdi. Per noi il Paternò Calcio è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia. Questa nuova fase rappresenta una bella opportunità per crescere e guardare avanti con entusiasmo. Ringrazio Ivan Mazzamuto per tutto quello che ha fatto in questi anni e auguro un buon lavoro alla nuova società, con l’impegno di essere sempre al fianco dello sport e dei suoi valori.”

Anche l’Assessore allo Sport Luigi Gulisano dà il benvenuto al nuovo presidente e afferma:

“Il calcio ha un ruolo importante nella nostra comunità, capace di unire persone di tutte le età e di trasmettere valori positivi. Come Amministrazione continueremo a sostenere lo sport e tutte le iniziative che favoriscono la partecipazione, l’inclusione e la crescita delle nostre comunità, perché lo sport è uno strumento fondamentale per promuovere salute, socialità e integrazione.”

L’Amministrazione Comunale augura alla nuova dirigenza del Paternò Calcio un percorso ricco di soddisfazioni e obiettivi condivisi con la città.

Intanto, questa mattina è stato ufficializzato anche il nome del nuovo allenatore: si tratta di Giuseppe Pagana. La firma è avvenuta alla presenza del presidente Jamil Kamal, del vicepresidente Gustavo Rantuccio e di Davide Cicero.