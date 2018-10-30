NUOVA FORTE SCOSSA IN GRECIA: PAURA ANCHE AL SUD ITALIA, AVVERTITA IN PUGLIA, CALABRIA E SICILIA

Una nuova scossa di terremoto ha colpito l’isola di Zante, sulle coste del mar Jonio in Grecia, alle 16:12 di oggi pomeriggio. La scossa è stata di magnitudo 6.0 ed è stata distintamente avvertita in...

A cura di Redazione 30 ottobre 2018 16:46

Condividi