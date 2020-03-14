NUOVA FUGA (IN SCALA RIDOTTA) VERSO IL SUD: PIENI I NOTTURNI DA MILANO

Per l’edizione milanese di Repubblica è un «remake in scala ridotta della fuga di sabato notte della scorsa settimana, quando si diffusero le prime notizie sul decreto che avrebbe isolato la Lombardia...

Eppure l’assalto ai treni continua e venerdì sera alla stazione centrale erano pieni il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e, soprattutto il Milano-Lecce delle 20,50. Repubblica ha raccolto anche alcune testimonianze. «Non ci sono più voli, l’unica soluzione per lasciare Milano è questa», diceva un giovane viaggiatore diretto a Palermo. Distanze rispettate e controlli prima della partenza, erano «strapieni» anche i notturni dei giorni scorsi, per la paura della soppressione di quei collegamenti (era già successo per il Milano-Lecce delle 19,50).

Non mancano, però, le denunce del personale viaggiante: «Non ci sono garanzie di sicurezza sanitaria, la gente è disposta a viaggiare tutta la notte con persone sconosciute, nella promiscuità obbligata degli spazi di un vagone letto, cioè tre posti, e delle cuccetta a quattro posti».

Preoccupazione anche per il personale, dotato di un solo paio di guanti e una mascherina per il viaggio di andata e per il ritorno. I controlli delle forze dell’ordine sono rigorosi, ma gli stessi agenti sono perplessi: «Non si capisce perché tutta questa gente possa partire, visto che l’ultima ordinanza ha fermato l’Italia».