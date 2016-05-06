Nuova funzione di facebook messenger per la festa della mamma
A cura di Redazione
06 maggio 2016 21:16
Facebook Messenger celebra la festa della mamma che cade l'8 maggio: lancia una funzione speciale per consentire alle persone di inviare fiori virtuali alle proprie mamme, alle amiche mamme e "a tutte le donne che rendono la vita speciale, non importa se mamme o no".
A partire da sabato 7 Maggio, gli utenti vedranno apparire sulla propria chat di Messenger una nuova icona viola a forma di fiore sulla quale potranno cliccare per inviare messaggi, testi, foto e GIF decorate con fiori colorati.