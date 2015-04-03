Nuova intimidazione al sindaco di Acireale

Una bomba carta è stata fatta esplodere contro l'auto della moglie

95047.it Nuova intimidazione contro il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Una bomba carta è esplosa vicino all'auto della moglie, una Fiat 500, che ha subito leggeri danni. Il mese scorso era stata bruciata la Smart in uso a Barbagallo. Non appena si è diffusa la notizia dello scoppio del piccolo ordigno, è stato organizzato dai sostenitori del sindaco con un passaparola sui social network un sit-in di solidarietà.