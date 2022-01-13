NUOVA MAPPA UE DEL RISCHIO COVID: TUTTA L’ITALIA IN ROSSO SCURO

Situazione Covid-19 in peggioramento in tutta Europa.È quanto emerge dalla nuova mappa del rischio elaborata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifi...

Situazione Covid-19 in peggioramento in tutta Europa.

È quanto emerge dalla nuova mappa del rischio elaborata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus.

L'Italia diventa tutta rossa scuro. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si registra solo il passaggio della Sardegna dalla zona rossa al rosso scuro, mentre per il resto la situazione è stabile

Tutta l'Europa occidentale e meridionale è in rosso scuro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell'Europa Centro-Orientale.

In rosso, la fascia che segnala un rischio un poco meno grave, restano solo la Romania, parte dell'Ungheria e gran parte della Polonia. Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore.

La mappa è tuttora basata solo sul numero di casi positivi, che con la variante Omicron stanno salendo ovunque, registrati in 14 giorni ogni 100mila abitanti, e sulla percentuale dei test positivi sul totale dei test fatti.

