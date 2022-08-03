Nuova ondata di caldo in arrivo in Sicilia, picco delle temperature atteso nel fine settimana

Nuova fiammata africana sull'Europa centro-occidentale: nei prossimi giorni, l’alta pressione nordafricana tornerà a spingersi verso nord. Sarà, dunque, la penisola Iberica la prima a risentire dell’e...

Nuova fiammata africana sull'Europa centro-occidentale: nei prossimi giorni, l’alta pressione nordafricana tornerà a spingersi verso nord. Sarà, dunque, la penisola Iberica la prima a risentire dell’espansione del 'Cammellò - come viene definito in gergo meteorologico l’anticiclone africano - e dalla Spagna, quindi, il caldo anomalo si dirigerà dai Pirenei verso le Alpi: sono attese temperature di 10 C oltre la media agostana, già elevata, inizialmente sulla Francia, poi tra Svizzera, Germania e Austria. Quanto all’Italia, il nostro Paese sarà raggiunto dal picco del caldo tra giovedì e venerdì, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con possibili 39-40 C all’ombra.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'www.iLMeteo.it', conferma che l’ennesima ondata di caldo africano investirà l’Europa centro-occidentale: probabilmente questa volta saranno battuti i record per il mese di agosto e non i valori annuali, ma la scaldata europea sarà molto importante e decisa. In Italia si prevedono temperature fino a 38-39 C a Firenze, Roma, Bologna, Milano e anche 40 C sulle zone interne della Sardegna.

PREVISIONI Mercoledì 3. Al nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato, caldo nella norma. Giovedì 4. Al nord: sole e caldo ben oltre la media del periodo. Al centro: sole e caldo intenso, ben oltre la media del periodo. Al sud: soleggiato e caldo. Tendenza. Anticiclone africano sempre più forte, temperature fino a 38-40 C al centro-nord.