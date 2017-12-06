NUOVA ROTTA CATANIA-PARIGI: FINO ALL'11 DICEMBRE 2017 BIGLIETTI A 39 EURO

Air France annuncia una nuova rotta, da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea francese collegherà l’aeroporto Fontanarossa a Charles de Gaulle tre volte alla settimana, il martedì...

Air France annuncia una nuova rotta, da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea francese collegherà l’aeroporto Fontanarossa a Charles de Gaulle tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. I nuovi voli si aggiungeranno a quelli del sabato e della domenica di KLM per Amsterdam, permettendo ai passeggeri in partenza da Catania di approfittare di comode coincidenze, entro le due ore di transito all’aeroporto di Parigi o Amsterdam, verso più di 100 destinazioni in Europa e 14 nel mondo.

Orario voli Air France da Catania:

Parigi CDG (13h30) – Catania (16h05) martedì, giovedì e sabato

Catania (16h50) – Parigi CDG (19h35) martedì, giovedì e sabato

Orario voli KLM da Catania:

Amsterdam (12h40) – Catania (15h30) sabato e domenica

Catania (16h20) - Amsterdam (19h25) sabato e domenica

L’apertura di questa nuova destinazione Air France è anche l’occasione per lanciare una promozione a 39 euro a tratta per tutti i passeggeri che acquisteranno il biglietto entro l’11 dicembre per viaggi dal 27 marzo al 24 giugno 2018.

La nuova rotta Air France sarà operata con aeromobili Airbus A319 e A320.

“Il volo Air France per Parigi si affianca al recente volo KLM per Amsterdam, andando a rafforzare le possibilità di collegamento dalla Sicilia al resto del mondo. Dopo il successo del volo per Amsterdam, siamo orgogliosi riportare Air France in Sicilia” dichiara Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM in Italia.

“Con questa rotta su Parigi – commentano Daniela Baglieri e Nico Torrisi, Presidente e AD di SAC, società di gestione dello scalo catanese – Air France torna a Catania a circa vent’anni di distanza dall’ultima volta. Una scelta strategica, da parte della compagnia franco-olandese, sull’onda del successo raccolto lungo l’estate da KLM che ha debuttato a Fontanarossa nello scorso mese di aprile con Amsterdam. Questa nuova destinazione Air France su Parigi aggiunge valore al ricco ventaglio di offerte dell’Aeroporto di Catania. Una straordinaria occasione per intercettare, e portare in Sicilia orientale, turisti provenienti da destinazioni intercontinentali che fanno scalo nell’hub francese e sono diretti alla nostra isola; viceversa sarà una ulteriore opportunità per i siciliani che da Catania vorranno raggiungere paesi lontani scegliendo un volo diretto Air France con breve scalo a Parigi”.