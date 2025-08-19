Nuova segnalazione: discarica a cielo aperto in contrada Barchitelle, Paternò

Ennesima segnalazione di una discarica abusiva arriva dalla zona di Pietralunga, contrada Barchitelle, a Paternò. Sul posto i cittadini hanno trovato accumuli di spazzatura di ogni genere: sacchi neri...

Ennesima segnalazione di una discarica abusiva arriva dalla zona di Pietralunga, contrada Barchitelle, a Paternò. Sul posto i cittadini hanno trovato accumuli di spazzatura di ogni genere: sacchi neri, plastica, cartoni, ingombranti e perfino ricevute fiscali contenenti nomi e cognomi di persone.

Il materiale abbandonato non solo deturpa l’ambiente e il paesaggio, ma rappresenta anche un rischio igienico-sanitario, oltre a configurare potenziali violazioni di legge legate al trattamento dei dati personali rinvenuti.

Non è la prima volta che l’area viene segnalata come punto critico per l’abbandono illecito dei rifiuti. I residenti chiedono interventi urgenti di bonifica e controlli più serrati, affinché simili episodi non si ripetano.

L’ennesima discarica abusiva documenta una problematica che continua a pesare sul territorio paternese, tra degrado ambientale e scarso senso civico.