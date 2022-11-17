NUOVA TRATTA CATANIA-LOURDES CON DUE VOLI SETTIMANALI

Volotea torna ad annunciare novità presso lo scalo di Catania: dal primo di aprile, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La rotta verso la nota località occitana verrà operata...

Volotea torna ad annunciare novità presso lo scalo di Catania: dal primo di aprile, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La rotta verso la nota località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Grazie all’avvio della nuova rotta, i passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno raggiungere una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

"Ringraziamo Volotea per l'attivazione del nuovo collegamento Catania-Lourdes, primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario. Siamo soddisfatti dell'attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove", hanno dichiarato il presidente e l'amministratore delegato Sac (Società di gestione scalo etneo), Giovanna Candura e Nico Torrisi.

Sono nove le destinazioni collegate dalla low-cost all’aeroporto di Catania, sei in Italia (Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze – novità 2023) e tre in Francia (Tolosa, Nantes e Lourdes, entrambe novità 2023).