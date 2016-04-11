Nuova truffa e bufala è nata sulla Rete
Una nuova truffa e bufala è nata sulla Rete in queste ore.
Ecco che la nota marca Adidas regala scarpe agli utenti Facebook ma, purtroppo, è una bufala. Attenzione ad alcune pagine che su Facebook propongono scarpe in omaggio per festeggiare il compleanno dell’azienda ma, una volta cliccato sul link, ecco che scatta la truffa, per gli ignari utenti che speravano di ricevere un paio di scarpe Adidas in regalo.Cliccando ci si ritrova in una falsa pagina Facebook e vi viene richiesto di condividerla con 5 amici, in modo da promuovere la campagna. Al completamento della condivisione ecco apparire una finestra pop-up con vari siti di marketing che promettono di nuovo il premio in cambio di un semplice sondaggio online. A questo punto ecco che, se mai doveste compilare con i vostri dati,questi vengono rubati.
Fonte: Polizia postale