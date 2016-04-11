Nuova truffa e bufala è nata sulla Rete

Una nuova truffa e bufala è nata sulla Rete in queste ore.Ecco che la nota marca Adidas regala scarpe agli utenti Facebook ma, purtroppo, è una bufala. Attenzione ad alcune pagine che su Facebook prop...

A cura di Redazione 11 aprile 2016 20:42

Condividi