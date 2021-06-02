NUOVA ZONA ROSSA IN SICILIA, PROROGATA LA ZONA ROSSA A SCORDIA

Il Comune di Prizzi, nel Palermitano, da oggi i (mercoledì 2 giugno) diventa “zona rossa“.Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia fino a giovedì 10. Il...

Il Comune di Prizzi, nel Palermitano, da oggi i (mercoledì 2 giugno) diventa “zona rossa“.

Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia fino a giovedì 10. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del sindaco e vista la relazione epidemiologica dell’Asp, a causa del considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

Con la stessa ordinanza, afferma una nota, è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrittive (sempre fino a giovedì 10) per Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Scordia nel Catanese.

Termina in anticipo la “zona rossa” a Lercara Friddi, nel Palermitano.