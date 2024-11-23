NUOVE ASSUNZIONI NELLA SANITÀ: 189 DIRIGENTI PER L’ASP DI CATANIA

Riparte la stagione dei concorsi. Indetto, dall’Asp di Catania, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 189 posti della dirigenza medica e v...

Riparte la stagione dei concorsi. Indetto, dall’Asp di Catania, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 189 posti della dirigenza medica e veterinaria, per le seguenti discipline:

18 posti di Anestesia e Rianimazione

1 posto di Farmacologia e Tossicologia clinica

7 posti di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica

43 posti di Emergenza Urgenza

16 posti di Medicina Interna

1 posto di Medicina Nucleare

1 posto di Neuropsichiatria Infantile

1 posto di Oncologia Medica

72 posti di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base

11 posti di Ortopedia e Traumatologia

17 posti di Psichiatria

1 posto di dirigente Veterinario, disciplina Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

In coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale e con il nuovo Piano del Fabbisogno 2024-26, recente approvato dalla Direzione Aziendale con il supporto del Dipartimento delle Risorse Umane, diretto da Santo Messina, l’Asp di Catania rilancia l’azione di reclutamento ordinario.

«Sono convinto che per l’Asp di Catania la prossima primavera sarà un tempo di innovazione e di miglioramenti - dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Sono due gli obiettivi prioritari che abbiamo condiviso con il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina, e con il direttore amministrativo, Tamara Civello: dare stabilità ai servizi, soprattutto quelli dell’area dell’emergenza; e dare velocemente concretezza alla nuova organizzazione della rete territoriale che rappresenta la vera svolta sanitaria di questo nostro tempo».

Il bando è consultabile al seguente link.

Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione del bando sulla GURS e successivamente sulla GURI 4^ serie speciale -concorsi e esami.