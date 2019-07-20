NUOVE ERUZIONI DALL'ETNA, DISAGI NEI VOLI DA CATANIA E COMISO

Show dell'Etna nella notte appena trascorsa, con "fontane di lava", boati e la fuoriuscita di una colata.Il fenomeno, "concentrato" nella zona alta e desertica del vulcano e accompagnato da una forte...

Il fenomeno, "concentrato" nella zona alta e desertica del vulcano e accompagnato da una forte emissione di cenere, aveva anche portato alla chiusura degli spazi aerei su Catania e Comiso (Ragusa), con lo stop - nei due scali - ad atterraggi e i decolli: stamattina poi, in virtù del calo di energia nell'eruzione dell’Etna, con la conseguente diminuzione dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, lo scalo di Comiso è tornato pienamente operativo mentre l’unità di crisi dell’aeroporto di Catania ha disposto la parziale riapertura dello spazio aereo etneo.

Fino alle 11 a Catania sarà consentito l'arrivo di 6 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi.

Ogni eventuale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato dalla Sac, la società di gestione dello scalo etneo, che invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Informazioni sull'operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.