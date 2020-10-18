NUOVE MISURE ANTI COVID: ALLE 21.30 LA CONFERENZA-STAMPA DI CONTE

Giuseppe Conte, alle ore 21.30 effettuerà il discorso in tv sul nuovo dpcm. Dopo la riunione del pomeriggio, il presidente del Consiglio parlerà in conferenza-stampa per illustrare le nuove misure ant...

Giuseppe Conte, alle ore 21.30 effettuerà il discorso in tv sul nuovo dpcm. Dopo la riunione del pomeriggio, il presidente del Consiglio parlerà in conferenza-stampa per illustrare le nuove misure anti-Covid.

Ecco i punti salienti del nuovo dpcm. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, ma per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie posso restare aperti dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.