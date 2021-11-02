NUOVE REGOLE ANTICOVID A SCUOLA. CON UN POSITIVO NON SCATTA PIÙ LA QUARANTENA PER LA CLASSE, TUTTI IN DAD DAI TRE CASI IN SU

«La nuova direttiva» per la scuola "finalmente viene la luce. Avevamo auspicato una semplificazione della gestione dei cluster e il documento in questione viene incontro a questa esigenze.

Quindi, è un passo in avanti ma deve funzionare molto bene il tracciamento da parte delle Asl. Non deve accadere quello che è avvenuto l’anno scorso quando hanno lasciato fare tutto alle scuole. In questo caso si rischia il caos e prevedo delle difficoltà». Lo dice all’ANSA il presidente nazionale dell’associazione presidi (Anp) Antonello Giannelli commentando la nuova ipotesi sulla quarantena per i casi di positività in classe che scatterebbe al terzo contagio e non più al primo. L’ipotesi è oggi anticipata da Repubblica.

"Se si ammala uno studente di Covid si rimane classe, se gli ammalati sono 3 tutta la classe va in quarantena, se se ne ammalano 2 la quarantena scatta solo per i non vaccinati.

In quest’ultimo caso, ad esempio, solo le autorità sanitarie possono sapere chi sono gli alunni vaccinati e chi no», spiega Giannelli