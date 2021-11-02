95047

NUOVE REGOLE ANTICOVID A SCUOLA. CON UN POSITIVO NON SCATTA PIÙ LA QUARANTENA PER LA CLASSE, TUTTI IN DAD DAI TRE CASI IN SU

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2021 10:04
«La nuova direttiva» per la scuola "finalmente viene la luce. Avevamo auspicato una semplificazione della gestione dei cluster e il documento in questione viene incontro a questa esigenze.

Quindi, è un passo in avanti ma deve funzionare molto bene il tracciamento da parte delle Asl. Non deve accadere quello che è avvenuto l’anno scorso quando hanno lasciato fare tutto alle scuole. In questo caso si rischia il caos e prevedo delle difficoltà». Lo dice all’ANSA il presidente nazionale dell’associazione presidi (Anp) Antonello Giannelli commentando la nuova ipotesi sulla quarantena per i casi di positività in classe che scatterebbe al terzo contagio e non più al primo. L’ipotesi è oggi anticipata da Repubblica.

"Se si ammala uno studente di Covid si rimane classe, se gli ammalati sono 3 tutta la classe va in quarantena, se se ne ammalano 2 la quarantena scatta solo per i non vaccinati.

In quest’ultimo caso, ad esempio, solo le autorità sanitarie possono sapere chi sono gli alunni vaccinati e chi no», spiega Giannelli

