NUOVE REGOLE COVID: NIENTE QUARANTENA PER I CONTATTI STRETTI CON UN CONTAGIATO

Cambia la gestione di chi ha avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva al tampone. Viene eliminata la quarantena preventiva a prescindere dallo stato vaccinale. Per tutti è prevista...

Cambia la gestione di chi ha avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva al tampone. Viene eliminata la quarantena preventiva a prescindere dallo stato vaccinale. Per tutti è prevista l’autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 al chiuso o in caso di assembramenti. Resta l’isolamento per le persone positive al tampone. Lo prevede la nuova circolare emanata dal ministero della Salute tenendo conto del decreto legge Covid del 24 marzo 2022.

Se durante questo periodo, precisa la circolare, “si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione” del virus. Se questo test risulta negativo e rimangono i sintomi, bisogna farne un altro al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Sono leggermente diverse le indicazioni per gli operatori sanitari, che in caso di contatto stretto devono entrare in autosorveglianza ed eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Per quanto riguarda, invece, l’isolamento dei positivi non cambia nulla con la circolare denominata “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”: dura sette giorni per le persone positive che hanno ricevuto la terza dose o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. L’isolamento può essere interrotto dopo una settimana con un test molecolare o antigenico negativo, a condizione che si risulti asintomatici per almeno gli ultimi tre giorni prima del test. Chi non è vaccinato o ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni senza ricevere la terza dose deve invece osservare un isolamento fiduciario di dieci giorni.