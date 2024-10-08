NUOVE REGOLE SUL TELEMARKETING: TELEFONATE CONSENTITE SOLO DALLE 9 ALLE 20, MAI NEI FESTIVI
Entra oggi definitivamente in vigore il "Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling" varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni d...
Entra oggi definitivamente in vigore il "Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling" varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.
Lo ricorda il Codacons, associazione fra le più impegnate in Italia nella lotta al telemarketing selvaggio.
Fra le novità, nuovi obblighi per societa' committenti e call center, sanzioni per chi viola la privacy dei cittadini, telefonate da numeri identificabili e solo dalle 9 alle 20, mai nei giorni festivi.
"Il telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia - afferma il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo - Con questo Codice di Condotta sarà possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilità in capo a società di luce, gas, telefonia, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti".