NUOVI 4 CASI A PATERNO' DI CORONAVIRUS (TOTALE SALE A 16), MA C’È ANCHE CHI TORNA A CASA

Aumentano in città i casi positivi al Covid-19

Salgano dunque a 16 i casi accertati finora nel nostro Comune, ma che potrebbero diventare ancora di più se si considera una stima riportata qualche giorno fa dal quotidiano “La Sicilia”. Che parlava di circa 150 persone in quarantena.

A darne comunicazione è stato il sindaco, Nino Naso, con un messaggio sul suo profilo Facebook.

Mi spiace comunicare alla cittadinanza paternese che sono stati riscontrati altri 4 casi positivi di #Coronavirus. Nell’augurare una pronta guarigione

Lo stesso sindaco, nel suo breve messaggio, invita ancora tutti a restare a casa, e augura un pronta guarigione ai contagiati.

I sono 4 soggetti al momento, sono in isolamento domiciliare.

Ma c’è anche da registrare il ritorno a casa di un uomo che è stato dimesso dall’ospedale e proseguirà la quarantena nella sua abitazione, segno che non necessità più di cure intensive e, a breve, potrebbe essere sottoposto ai due tamponi consecutivi per accertarne la guarigione ufficiale

Auguri a cui si associa anche la nostra redazione, e che rinnova a tutti l’invito di rispettare le normative emanate a causa di questa epidemia, sia per evitare che si allarghi, sia per non mettere in pericolo vite umane.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO