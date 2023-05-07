NUOVI ORARI PER LA PRENOTAZIONE DI VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI PRESSO GLI AMBULATORI DELL’ASP DI CATANIA

Dall’8 maggio il numero verde 800.954414, per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell’Asp di Catania, sarà operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14...

Dall’8 maggio il numero verde 800.954414, per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell’Asp di Catania, sarà operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

La rimodulazione, disposta dal Dipartimento per le Attività territoriali e dal Dipartimento delle Risorse tecnologiche, è volta a ridurre i tempi medi di accesso al CUP e a incrementare la capacità di risposta del Calla center.

Dai controlli effettuati, successivi al cambio del software di prenotazione, emerge il costante miglioramento delle performance del servizio. Sono, inoltre, in programma ulteriori azioni di ottimizzazione che verranno adottate in base ai riscontri dei monitoraggi che vengono costantemente realizzati.

Le prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso il portale www.aspct.it, cliccando sul banner dedicato dal CUP, per accedere successivamente al servizio di prenotazione SovraCUP.

Per effettuare la prenotazione sul portale è necessario avere un codice SPID oppure una Carta di identità elettronica (CIE) e una ricetta dematerializzata redatta da un medico di medicina generale o specialista. Le ricette elettroniche possono essere usate per un massimo di 180 giorni.