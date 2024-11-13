NUOVO AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: PREVISTE PER LE PROSSIME 6-12 ORE PIOGGE INTENSE E TEMPORALI SULLA SICILIA ORIENTALE
Allerta Meteo nelle prossime ore per “precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” in 2 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicat...
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 13 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO, PER LE PROSSIME 6/12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE DELL'ISOLA;
- SI PREVEDONO, PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.