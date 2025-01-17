NUOVO AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: PREVISTE PIOGGE INTENSE E ABBONDANTI SULLA SICILIA NELLE PROSSIME 12 ORE
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/01/25 NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 17 GENNAIO 2025, IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA GABRI, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
- per le prossime 12 ore sulla Sicilia;
- per le prossime 24 ore su Calabria, e Sardegna, con particolare riferimento al settore orientale di quest’ultima.
Le piogge potranno assumere localmente carattere di eccezionalità e persistenza.
Persistono, venti forti con mareggiate lungo le coste esposte:
- dai quadranti orientali con raffiche fino a tempesta, per le prossime 18 ore su Calabria e Sicilia e per le prossime 36 ore sulla Sardegna.
- dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte per le prossime 18 ore sulla Basilicata, e per le prossime 30 ore sulla Campania;
- da settentrione con raffiche di burrasca forte sulla Liguria per le prossime 48/60 ore.
Persiste inoltre, per le prossime 18/24 ore, stato del mare da molto agitato a grosso, su Mar e Canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale e basso Ionio.
Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 18 gennaio 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:
- per le successive 18 ore sulla Basilicata;
- per le successive 24/30 ore sulla Puglia
I fenomeni temporaleschi inoltre, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“