95047

NUOVO AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: PREVISTE PIOGGE INTENSE E ABBONDANTI SULLA SICILIA NELLE PROSSIME 12 ORE

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/01/25 NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 17 GENNAIO 2025, IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA GABRI, PERSISTONO PREC...

A cura di Redazione Redazione
17 gennaio 2025 15:05
NUOVO AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: PREVISTE PIOGGE INTENSE E ABBONDANTI SULLA SICILIA NELLE PROSSIME 12 ORE -
News
Condividi

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/01/25 NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 17 GENNAIO 2025, IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA GABRI, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

  • per le prossime 12 ore sulla Sicilia;
  • per le prossime 24 ore su Calabria, e Sardegna, con particolare riferimento al settore orientale di quest’ultima.

Le piogge potranno assumere localmente carattere di eccezionalità e persistenza.

Persistono, venti forti con mareggiate lungo le coste esposte:

  • dai quadranti orientali con raffiche fino a tempesta, per le prossime 18 ore su Calabria e Sicilia e per le prossime 36 ore sulla Sardegna.
  • dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte per le prossime 18 ore sulla Basilicata, e per le prossime 30 ore sulla Campania;
  • da settentrione con raffiche di burrasca forte sulla Liguria per le prossime 48/60 ore.

Persiste inoltre, per le prossime 18/24 ore, stato del mare da molto agitato a grosso, su Mar e Canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale e basso Ionio.

Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 18 gennaio 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:

  • per le successive 18 ore sulla Basilicata;
  • per le successive 24/30 ore sulla Puglia

I fenomeni temporaleschi inoltre, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047